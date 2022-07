Gabi teve pelo menos seis chances claras de gol, mas desperdiçou - Alexandre Vidal/Flamengo

Gabi teve pelo menos seis chances claras de gol, mas desperdiçouAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/07/2022 23:28

Com um Maracanã lotado, com mais de 65 mil pessoas, o Flamengo fez um jogo quase perfeito, faltando "apenas" o mais importante: o gol. O Rubro-Negro dominou o Furacão, finalizou mais de 20 vezes, colocou bola na trave, brincou de perder oportunidades na cara do goleiro Bento e não aproveitou a chance de fazer um bom resultado no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo foi avassalador no primeiro e fez parecer que foi um jogo de um time só nos 45 minutos Empurrado por sua torcida, o Rubro-Negro comandou as ações e pressionou o Athletico-PR de uma forma que os comandados de Felipão não conseguiam respirar. Para efeito de comparação: foram nove finalizações contra apenas uma do Furacão.

Pedro e Gabriel tiveram boas chances, mas o goleiro Bento garantiu o empate com grandes defesas, mas o goleiro também contou a colaboração da péssima pontaria do camisa 9 do Flamengo. Aos 30 minutos, o atacante chutou para longe uma grande oportunidade de abrir o placar. João Gomes recebeu na esquerda e cruzou Gabriel, livre, finalizou de pé esquerdo e mandou por cima do gol. Lance inacreditável.

O Furacão só se defendeu e teve muitas dificuldades para sair jogando. A única finalização do time paranaense foi já nos acréscimos e por cima do gol. Terans passou pela marcação e ajeitou para Fernandinho. O volante chegou chutando de primeira e mandou para fora.

O enredo do segundo tempo foi o mesmo. O Flamengo amassando o Athletico, mas pecando nas finalizações. O Rubro-Negro carioca colecionou chances desperdiçadas nos primeiros 30 minutos do segundo tempo, sobretudo com Gabigol, que perdeu duas ótimas oportunidades. A primeira foi aos 21: após boa jogada de Rodinei pela direita, a bola ficou com Pedro na área. O atacante ajeitou para o camisa 9, que chutou colocado. Khellven salvou de cabeça em cima da linha.

A segunda foi aos 25, que parou na trave. Thiago Maia recebeu na direita, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Gabriel pegou de primeira e acertou o travessão de Bento. Que pressão do time carioca para cima do Furacão, que pouco fazia no duelo.

Então, na base da sorte e também de muita raça, o Athletico conseguiu um importante resultado fora de casa para decidir a classificação à semifinal da Copa do Brasil em casa, no dia 17 de agosto. No último minuto, o zagueiro David Luiz acabou sendo expulso, de forma direta, após falta boba em Vitinho.

Agora, as duas equipes voltam a focar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo pegará o Atlético-GO, no sábado, no Maracanã, às 20h30, pela 20ª rodada da competição. O técnico Dorival Junior deve poupar os titulares pois na terça-feira, o Rubro-Negro pega o Corinthians pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, em São Paulo.