Rio - O atacante Vitinho, de 28 anos, recebeu uma proposta do Panathinaikos, da Grécia, porém, o Flamengo não tem interesse em liberar o jogador. O vice de futebol, Marcos Braz, foi taxativo sobre a consulta da equipe grega e negou a possibilidade de saída de Vitinho.

"Não serve para o Flamengo. A gente acredita que o jogador tenha mercado ainda para mais", afirmou o dirigente em conversa com a jornalista Isabelle Costa.

A proposta do Panathinaikos envolvia a liberação imediata de Vitinho sem custos. O clube grego entendia que somente o fato de se disponibilizar a pagar os salários do jogador a partir deste momento já seria uma boa para o Flamengo. O atacante e o clube não irão renovar o contrato que se encerra no fim do ano.

Vitinho foi contratado pelo Flamengo em 2017 por cerca de R$ 54 milhões. Apesar do grande investimento feito pelo clube, o atacante jamais se firmou como titular. Ele alternou bons e maus momentos, fazendo parte de grupos vitorioso que conquistaram a Libertadores e dois Brasileiros.

Seu melhor ano pelo Flamengo foi em 2021. Ele entrou em campo em 63 partidas, fez 14 gols e deu 15 assistências. Na temporada atual, Vitinho começou sendo elogiado por Paulo Souza, mas acabou perdendo espaço depois de se lesionar na final do Carioca.



O jogador entrou em campo em 20 partidas e deu apenas duas assistências. Vitinho já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Flamengo de graça. No entanto, o Rubro-Negro espera fechar uma transferência para recuperar algum investimento que fez no atacante.