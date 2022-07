Jogadores do Flamengo discutem com árbitro Flávio de Oliveira - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/07/2022 17:24

Rio - O desempenho do árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi bastante criticado pelo repórter Eric Faria, da Globo, nesta quinta-feira (28) nas redes sociais. Na publicação, o jornalista o responsabilizou pelos erros da partida entre Flamengo e Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

"Vejo todo mundo cobrando o arbitro de vídeo. No entanto, todos os lances 'polêmicos' de ontem foram visíveis. Todos deveriam ser marcados pelo juiz no campo. Nesses casos de ontem, na minha opinião, não da pra terceirizar a “culpa”. O Luiz Flávio viu claramente tudo e decidiu daquele jeito", afirmou o repórter Eric Faria.



Durante a partida, Luiz Flávio de Oliveira distribuiu nove cartões amarelos e expulsou o zagueiro David Luiz nos acréscimos. O árbitro foi questionado nas redes sociais por conta dos erros em marcações equivocadas em campo. Além disso, a omissão em alguns lances polêmicos revoltou torcedores rubro-negros.