Erick Pulgar assinará contrato com o Flamengo válido até 2025Divulgação

Publicado 28/07/2022 16:34

Rio - A contratação do volante Erick Pulgar segue rendendo polêmica no Flamengo. Por conta do passado do volante, que tem seu nome citado em um processo de estupro e atropelou um idoso que veio a falecer, a repercussão nas redes sociais foi negativa.

De acordo com o portal "Goal", o Flamengo buscou informações sobre o processo de estupro antes de fechar com Pulgar e o departamento jurídico deu aval para o negócio. Neste ano, uma mulher de 24 anos disse ter sofrido estupro coletivo em uma festa organizada pelo atleta no Chile. O volante foi interrogado pelas autoridades locais.

Já em relação ao atropelamento, não houve debate no Flamengo. O clube entende que o caso aconteceu há muitos anos e que Pulgar defendeu diversas equipes após o ocorrido. Na ocasião, ele não prestou socorro ao idoso atropelado, que veio a óbito, e também não possuía carteira de habilitação.

Erick Pulgar deve desembarcar no Rio nesta quinta-feira. O chileno irá assinar com o Flamengo até dezembro de 2025.