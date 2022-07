Pedro e Gabigol vivem boa fase no ataque do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/07/2022 21:24

Rio - O pentacampeão pela seleção brasileira em 2002, Rivaldo, exaltou o atual momento de Pedro e Gabigol no ataque do Flamengo. Entretanto, apesar da boa fase do jovem centroavante, o ídolo da Seleção acredita que o camisa 9 está mais preparado para disputar a Copa do Mundo do Catar.

"Vejo o Gabigol melhor colocado para ter uma vaga na Copa do Mundo, pois ele já está adaptado à Seleção Brasileira e tem mais experiência. Acredito que Pedro poderá ter sua chance de seguir atuando desta forma, até porque suas características são bem diferentes de outros atacantes da Seleção, e o técnico Tite pode pensar que seu estilo de jogo poderá ser útil numa Copa do Mundo. Tudo está em aberto, mas vejo Gabigol na frente em termos de chances de chegar na Copa deste ano", destacou Rivaldo, à Betfair.



Além disso, Rivaldo comentou sobre a influência na troca de treinadores para a boa fase da dupla rubro-negra. O ex-jogador admite que, com Dorival Júnior, Pedro reapareceu no time do Flamengo e pôde evoluir dentro de campo.

"Quando dizíamos que o Pedro vinha tendo poucas oportunidades de jogar, precisamos entender que com o Gabigol no time, por vezes, o espaço de Pedro, acabava sendo preenchido por um grande artilheiro, que já construiu uma história no Flamengo, sendo normal que a sua afirmação no clube seja mais difícil", afirmou Rivaldo, que completou:

"Após a chegada de Dorival Júnior, que decidiu apostar num ataque com dois centroavantes, tudo acabou se modificando para Pedro, que ganhou a titularidade e começou a se destacar com seus números impressionantes nas últimas partidas".

No próximo sábado (30), o Flamengo enfrenta o Atlético-GO, às 20h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Rubro-negro ocupa a sexta colocação e soma 30 pontos.