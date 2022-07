Marcos Braz - Venê Casagrande

Publicado 28/07/2022 19:25

Rio - O Partido Liberal confirmou nesta quinta-feira a candidatura de Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, a deputado federal. Atualmente vereador da cidade do Rio, o dirigente rubro-negro tentará o cargo em Brasília pelo partido do presidente Jair Bolsonaro.

Nesta tarde, a lista de candidatos do PL foi enviada à Câmara e à Assembleia Legislativa do Rio e publicada nesta tarde. Em sua candidatura, Braz declarou ter R$ 378.257,63. O valor é R$ 10 mil a mais do que foi declarado pelo dirigente nas últimas eleições.

Marcos Braz foi eleito vereador da cidade do Rio nas eleições de 2020, quando foi o sexto candidato mais votado na capital carioca. Ao todo, foram 40.938 votos.