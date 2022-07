Cebolinha - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/07/2022 10:30 | Atualizado 29/07/2022 10:30

Rio - Reforço do Flamengo para o segundo semestre, Everton Cebolinha trabalhou com Jorge Jesus no Benfica. Embora a passagem dele pelo clube português não tenha tido brilho, o técnico campeão da Libertadores de 2019 acredita que o atacante irá demonstrar seu talento no Rubro-Negro.

"Quando o fui buscar era um jogador feito e que não deixava dúvidas a ninguém. Ele nunca conseguiu atingir o nível que atingiu no Brasil. Ele optou agora pelo Flamengo, o talento existe e vai fazer a diferença", afirmou em entrevista para o "Canal 11".

Cebolinha foi contratado pelo Benfica em 2020, a pedido de Jorge Jesus. O treinador o indicou por conta da grande passagem do atacante pelo Grêmio, que o levou a ser titular da seleção brasileira naquela ocasião.