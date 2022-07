Rodrigo Muniz, do Fulham, da Inglaterra - Divulgação Fulham

Publicado 29/07/2022 10:38

Rio - Cria da base do Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz pode estar de saída do Fulham, da Inglaterra. O jogador teria recebido uma proposta de empréstimo do também inglês Middlesbrough, da segunda divisão do país. O jovem de 21 anos tem experiência na competição, conquistou o título do campeonato no ano passado, e teria desejo de se transferir para aumentar minutagem em campo.

No entanto, segundo o jornal inglês "The Sun", o Fulham só irá liberar Muniz caso contrate outro atacante. O treinador da equipe, o português Marco Silva, quer um centroavante de nome para disputar a Premier League, após o clube de Londres subir de divisão na última temporada. Já o técnico do Middlesbrough, Cris Wilder, deseja dois homens de áreas para a disputa da segunda divisão tendo o ex-Flamengo como prioridade. E, por isso, quer uma resposta rápida para finalizar o planejamento da equipe.

Rodrigo Muniz fez 26 jogos na temporada passada, a maioria entrando em campo para substituir o titular da posição, o sérvio Mitrovic. Nessas oportunidades, ele conseguiu marcar cinco gols e contribuiu para a campanha do título do Fulham na segunda divisão da Inglaterra.