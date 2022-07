Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 29/07/2022 14:24

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, ficou indignado com o desempenho do árbitro Luiz Flávio de Oliveira no duelo entre Flamengo e Athletico-PR, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (29), o ex-jogador cobrou punição para Gabigol e Arrascaeta.

Jogadores do Flamengo discutem com árbitro Flávio de Oliveira Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

"Num jogo do Flamengo, uma pessoa morreu no ginásio do Maracanãzinho. Vocês esqueceram disso? O Flamengo acha que manda no futebol. Não manda nada. Por sinal, o STJD deveria punir o Gabigol e Arrascaeta. A maior vergonha é o VAR. Luiz Flavio, você precisa parar de ser árbitro", disparou Neto no 'Os Donos da Bola'.

O jogo de volta entre Athletico-PR e Flamengo está marcado para o dia 17 de agosto, às 21h30, na Arena da Baixada. O empate leva a decisão para os pênaltis, e ambos os times precisam da vitória para avançar à semifinal da Copa do Brasil.