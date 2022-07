Oscar - Divulgação

OscarDivulgação

Publicado 29/07/2022 13:20

Rio - Oscar ainda mantém esperanças de ser jogador do Flamengo. De acordo com o site "Goal", apesar da situação ser considerada difícil, representantes do meia farão uma última tentativa para que ele seja liberado pelo Shanghai Port-CHN ao Rubro-Negro até maio.

Oscar já recebeu aval dos chineses para permanecer no Brasil até dezembro e vê com bons olhos as chances de vestir a camisa rubro-negra. O Shanghai Port, inclusive, já encaminhou a contratação de um jogador para substituí-lo. Trata-se do astro chinês Wu Lei, de 30 anos.

Nos bastidores, o Flamengo segue otimista em um acerto com o meia. No entanto, sabe que a chance de ter o jogador até maio é mínima, já que os chineses deixaram claro que contam com ele já em janeiro de 2023.