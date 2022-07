Gustavo Henrique - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/07/2022 15:18

Rio - O Fenerbahçe ainda não conseguiu oficializar a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo. De acordo com o site "GE", os exames realizados pelos turcos apontaram intercorrência no joelho e o time de Jorge Jesus solicitou ao Flamengo um relatório com o histórico de lesões do atleta. As duas equipes discutem soluções para concluírem a transação.

Gustavo Henrique está na Turquia desde a última quinta-feira, mas ainda não assinou contrato por conta da alteração em seus exames. O Fenerbahçe trabalha com a ideia de o jogador se tratar no clube, mas com alterações nas condições de pagamento ao Flamengo. O Rubro-Negro, no entanto, não abre mão de receber a primeira parcela dos 2.8 milhões de euros (cerca de R$ 15 mi) imediatamente.

No início deste ano, Gustavo Henrique chegou a desfalcar o Flamengo em algumas oportunidades por conta de dores no joelho. Em 2016, quando ainda defendia o Santos, o zagueiro passou uma cirurgia no ligamento cruzado, que o deixou fora dos gramados por 316 dias.