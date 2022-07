Pulgar é o novo reforço do Flamengo - Reprodução

Pulgar é o novo reforço do FlamengoReprodução

Publicado 29/07/2022 16:44

O volante chileno Erick Pulgar, de 28 anos, é o mais novo reforço do Mengão. O contrato com o Mais Querido é válido até dezembro de 2025.



Seja bem-vindo, Pulgar! Desejamos sucesso com o Manto Sagrado! #CRF #PulgarÉDoMengão pic.twitter.com/yX418vEM5B — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2022

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do volante Erick Pulgar, de 28 anos, que estava na Fiorentina-ITA. O chileno assinou contrato com o Rubro-Negro até 2025 e já trabalha no Ninho do Urubu.