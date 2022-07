Erick Pulgar aparece no BID e pode estrear pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/07/2022 18:10

Rio - O novo reforço do Flamengo, Erick Pulgar, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta sexta-feira (29), em menos de uma hora depois do anúncio oficial do Rubro-negro nas redes sociais, e já pode estrear pelo clube carioca. O meio-campista chileno, de 28 anos, assinou contrato até dezembro de 2025.

Com isso, Pulgar pode ser inscrito para as quartas de final da Libertadores, ao lado de Arturo Vidal e Everton Cebolinha. O prazo encerra na noite deste sábado para o Rubro-negro enviar o formulário com as três mudanças permitidas pela Conmebol.

O Flamengo desembolsou 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 14 milhões), em parcelas durante dois anos, para a Fiorentina, da Itália. A negociação ocorreu de maneira rápida devido ao interesse do clube italiano de se desfazer do jogador chileno.