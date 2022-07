Oscar vira alvo do Flamengo - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 30/07/2022 14:48

Rio - O apoiador Oscar pode estar mais próximo de reforçar o Flamengo. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, do portal "Goal", o brasileiro conseguiu convencer o Shanghai Port, da China, a emprestá-lo ao Rubro-Negro até o final da temporada.

Oscar, de 30 anos, já tem um acerto verbal com o Flamengo e aguardava a liberação para finalizar os últimos detalhes. O meia ainda busca uma liberação maior do clube chinês. O brasileiro deseja seguir no Rubro-Negro até maio do ano que vem.

Revelado pelo São Paulo e com passagens pelo Internacional, Oscar viveu um bom momento no futebol europeu defendendo o Chelsea. Ele foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.