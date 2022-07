Gustavo Henrique - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/07/2022 18:14

Rio - O Flamengo utilizou suas redes sociais para confirmar nesta sexta-feira a transferência do zagueiro Gustavo Henrique para o Fenerbahçe. O defensor, de 29 anos, assinou contrato de um ano com o clube turco.

A negociação entre as partes já estava acordada desde a semana passada. Porém, os exames realizados pelos turcos apontaram intercorrência no joelho e o time de Jorge Jesus solicitou ao Flamengo um relatório com o histórico de lesões do atleta.

Esse é o segundo jogador do Flamengo que se transfere ao Fenerbahçe só neste mês. O primeiro foi o volante Arão, vendido por 3,125 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. Companheiros de Flamengo no passado, Gustavo Henrique, Jorge Jesus e Willian Arão, portanto, voltam a trabalhar juntos, mas dessa vez no Fenerbahçe.

O zagueiro chegou ao Flamengo no começo de 2020 após se destacar pelo Santos. O defensor, de 29 anos, viveu altos e baixos, sem conseguir conquistar a confiança dos torcedores do clube carioca. Sua principal conquista foi o Brasileiro de 2020.