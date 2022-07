Edmundo - Reprodução/Internet

EdmundoReprodução/Internet

Publicado 29/07/2022 21:44

Rio - Com contrato até o fim do ano, Vitinho não irá permanecer no Flamengo em 2023. Recentemente, o atacante, de 28 anos, recebeu uma proposta do Panathinaikos, da Grécia. O Rubro-Negro recusou, porque a oferta não tinha nenhuma compensação financeira. Na opinião do ex-jogador, Edmundo, o clube carioca deve tentar negociar o atleta o mais rápido possível.

“Independente da proposta tem que vender. Ele perdeu espaço, não goza de prestígio com a torcida e ele fica livre em dezembro, seu contrato termina em 31 de dezembro. Então, é a oportunidade de recuperar uma parte do valor investido. A não ser que o Dorival Júnior conte com ele para a sequência da temporada, mas isso não é o que eu percebo. Na fila ali para jogar pelo lado esquerdo é o Everton Cebolinha. Está entrando aos poucos, ainda não está 100% físico e tecnicamente, mas é o grande reforço do Flamengo na temporada”, disse em seu canal no YouTube.

Seu melhor ano pelo Flamengo foi em 2021. Ele entrou em campo em 63 partidas, fez 14 gols e deu 15 assistências. Na temporada atual, Vitinho começou sendo elogiado por Paulo Souza, mas acabou perdendo espaço depois de se lesionar na final do Carioca.

O jogador entrou em campo em 20 partidas e deu apenas duas assistências. Vitinho já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Flamengo de graça. No entanto, o Rubro-Negro espera fechar uma transferência para recuperar algum investimento que fez no atacante.