Flamengo goleou o Atlético-GO por 4 a 1Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/07/2022 22:34 | Atualizado 30/07/2022 22:44

Rio - Com uma atuação arrasadora no primeiro tempo, o Flamengo goleou o Atlético-GO por 4 a 1, no Maracanã, e irá dormir neste sábado no G-4. Com uma equipe alternativa, o Rubro-Negro fez a alegria dos mais de 64 mil torcedores que marcaram presença no estádio. Lázaro, Vitinho, Vidal e Victor Hugo fizeram os gols do clube carioca. Na segunda etapa, Willian Rato descontou para os visitantes.

O Flamengo voltará aos gramados na próxima terça-feira contra o Corinthians, em São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores. Pelo Brasileiro, o Rubro-Negro volta a jogar contra o São Paulo, no próximo sábado, no Morumbi. O Atlético-GO joga no meio da semana contra o Nacional, do Uruguai, na Sul-Americana, e depois retorna aos gramados pelo Brasileirão no próximo sábado contra o Bragantino, em Goiânia.

O Flamengo começou a partida contra o Atlético-GO com um ritmo intenso. Com muita pressão, a equipe da casa chegou ao primeiro gol com 21 minutos. Após boa jogada de Victor Hugo pela direita, Lázaro apareceu dentro da área e empurrou para o fundo das redes. O clube carioca ampliou no lance seguinte. Vidal rolou para Marinho, que finalizou de fora da área. O goleiro Ronaldo tocou na bola, mas acabou aceitando.

A vantagem não fez o Flamengo diminuir. Marinho recebeu dentro da área e foi derrubado. Após interferência do VAR, a penalidade foi assinalada. Na cobrança, Arturo Vidal cobrou com categoria e fez o terceiro gol da equipe do Rio de Janeiro no Maracanã.

Com a vantagem no placar, o Flamengo continuou em cima. Apavorado, o Atlético-GO não conseguiu exercer uma boa marcação, nem se mostrar perigoso para tentar voltar para o jogo. Os cariocas ainda fizeram mais um antes do intervalo. Victor Hugo se aproveitou da falha da defesa do Dragão e marcou o quarto do clube carioca.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com um ritmo reduzido. Com o placar elástico, o clube carioca acabou oferecendo espaço para o Atlético-GO. No entanto, apesar disso, o clube visitante não conseguia criar grandes oportunidades, embora tivesse mais posse de bola.

Aos 27 minutos, Dorival Júnior resolveu fazer algumas mudanças parar dar um novo ritmo para a equipe. Thiago Maia, Vitinho e Gabigol entraram nas vagas de Lázaro, Vidal e Cebolinha. Posteriormente, Everton Ribeiro e Rodinei substituíram Victor Hugo e Matheuzinho.

Apesar das alterações quem marcou foi o Atlético-GO. O Flamengo bobeou na saída de bola e Wellington Rato passou por Fabrício Bruno e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Santos. O VAR recomendou revisão por suposta falta em Diego Ribas, mas a arbitragem confirmou o gol dos goianos.

O Flamengo criou outras chances com Gabigol e Vitinho, mas não conseguiu voltar a balançar as redes. Mas o rendimento da equipe já era mais que suficiente para garantir a festa dos torcedores e os três pontos para os cariocas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 x 1 ATLÉTICO-GO



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Público: 59.999 pagantes (64.040 presentes)

Renda: R$ 2.470.440,25

Cartões amarelos: Ricardinho, Jorginho, Edson Felipe, Marlon Freitas, Léo Pereira, Jefferson e Willian Maranhão (ACG)

Cartão vermelho: Luiz Fernando (ACG)

Gols: Lázaro (FLA), aos 21'/1ºT (1-0), Marinho (FLA), aos 22'/1ºT (2-0), Vidal (FLA), aos 32'/1ºT (3-0), Victor Hugo (FLA), aos 49'/1ºT, e Wellington Rato (ACG), aos 37'/2ºT



FLAMENGO: Santos; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Victor Hugo (Everton Ribeiro), Diego e Vidal (Thiago Maia); Everton Cebolinha, Lázaro (Vitinho) e Marinho (Gabigol). Técnico: Dorival Júnior.



ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson Felipe (Klaus) e Jefferson; Marlon Freitas (Willian Maranhão), Gabriel Baralhas e Jorginho (Churín); Wellington Rato, Ricardinho (Airton) e Peglow (Léo Pereira). Técnico: Jorginho