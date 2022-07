Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - O Flamengo chegou à quarta vitória consecutiva após derrotar o Atlético-GO por 4 a 1, na noite do último sábado, pelo Brasileirão, no Maracanã. Mesmo com a equipe reserva, a intensidade do time chamou atenção no primeiro tempo, quando marcou os quatro gols da partida e carimbou o placar rubro-negro. Em coletiva, o treinador Dorival Júnior destacou o desempenho do elenco.

"A equipe está jogando de maneira intensa, independentemente da formação da equipe que coloquemos. Todos estão entendendo aquilo que está sendo trabalhado, que temos treinado à exaustão. Claro que nos momentos que temos possibilidade de treinar, tentamos fazê-lo com a intensidade necessária. Todos que entram procuram cumprir, principalmente, o posicionamento determinado. Os comportamentos que são necessários para que se executem algumas funções e isso vem acontecendo independentemente dos nomes que vêm atuando. Por isso fico muito satisfeito", disse.

Dorival ainda falou que planeja mesmos treinos para todo o grupo, separando as equipes que atuam, por exemplo, no meio da semana por um torneio e outra que jogue no final da semana, em outra competição.

"A atenção que é dada para o time que jogue na quarta ou no domingo é a mesma. Todos estão adquirindo esse padrão, ganhando consistência, ganhando equilíbrio. Mas ainda seguimos na mesma condição. Ainda tentamos nos aproximar o máximo possível desse pelotão da frente. O que não é fácil porque o número de pontos que tínhamos atrasado ou deixado pelo meio do caminho acabaram complicando bastante na nossa recuperação. Mesmo assim aos poucos vêm acontecendo, vamos melhorando, evoluindo. Isso nos dá satisfação. É resultado de trabalho coletivo", falou.

O próximo jogo que o Flamengo tem pela frente é contra o Corinthians. Foi diante do time paulista que o Rubro-Negro teve seu último resultado negativo no Campeonato Brasileiro. No entanto, a partida da próxima terça-feira é pela ida das quartas de final da Libertadores, na Neo Química Arena, e por mais que pareça um duelo difícil, Dorival está confiante por uma boa atuação do elenco titular.

"Não esperemos o Corinthians do 2 a 0 para o Atlético-GO", lembrou Dorival, quando foi lembrado que o rival que perdeu de 4 a 1 para os reservas do Flamengo venceu o Corinthians na última semana.

"Teremos dois jogos, 180 minutos, bem complicados. Todos conhecem o potencial do Corinthians, é o segundo colocado do Brasileiro não por acaso. Uma equipe que tem muitas qualidades, teremos que ter cuidado como eles terão conosco. Serão dois jogos complicadíssimos e a equipe que passar com certeza brigará diretamente por possível vaga na final da Libertadores. Não tenho dúvidas disso", concluiu.