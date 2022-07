Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/07/2022 14:22 | Atualizado 31/07/2022 15:06

Rio - Contratado pelo Flamengo junto ao Santos no começo do ano, Marinho vem vivendo nas últimas semanas, o seu melhor momento no clube carioca. Após marcar na goleada sobre o Atlético-GO, o atacante relembrou o período complicado sob o comando de Paulo Sousa.

"Eu tive oportunidade com Paulo Sousa, mas numa posição que eu não queria jogar. Mas eu sempre coloquei o Flamengo e a equipe à frente do meu eu. Não era lateral, mas eu entrava e tentava fazer o meu melhor. Às vezes as coisas não aconteciam, mas o Paulo Sousa sempre me respeitou, e eu sempre o respeitei. Mudou o treinador, mudou a forma de jogar, o Dorival deu confiança a mim e todo grupo. Tem dado resultado e espero que a gente possa cresce", disse.

Ao todo, Marinho, de 32 anos, atuou em 28 partidas pelo Flamengo na atual temporada. Ele fez três gols, sendo dois já com Dorival Júnior, e deu duas assistências em 2022.