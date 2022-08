Agustín Rossi - Divulgação / Boca Juniors

Publicado 31/07/2022 19:23

Rio - O Flamengo contratou o goleiro Santos, ex-Athletico-PR, para a temporada atual, mas poderá fazer mais um investimento na posição para o próximo ano. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, Agustín Rossi, do Boca Juniors, está na mira do clube carioca para o ano que vem.

Atualmente, o Flamengo conta com Santos, Diego Alves e Hugo Souza para a posição. Titular na conquista da Libertadores de 2019, Diego está de saída do Rubro-Negro. Com isso, o clube carioca entende que precisará buscar mais um nome para fortalecer o elenco no ano que vem.

Agustín tem contrato até o fim do ano e rejeitou uma oferta de renovação do clube de Buenos Aires. O Flamengo poderá fazer uma oferta e contratá-lo de graça para defender o Rubro-Negro no ano que vem.

O goleiro argentino tem 26 anos, foi revelado pelo Chacarita Juniors, passou pelo Estudiantes, pelo Defensa y Justicia, pelo Antofagasta, do Chile, pelo Lanús e está na sua segunda passagem pelo Boca. Ele atuou pelo clube xeneize em 2017 e 2018 e depois retornou em 2020.