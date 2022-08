Dirigente do Flamengo critica árbitro do jogo com Atlético-GO - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Dirigente do Flamengo critica árbitro do jogo com Atlético-GOFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/08/2022 14:25

Rio - O VP geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, detonou o desempenho da arbitragem na partida contra o Atlético-GO, no último sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Através das redes sociais, o dirigente afirmou que o Rubro-negro não aceitará "erros crassos" mesmo com a vitória.

A crítica de Dunshee se refere ao gol do Atlético-GO, já que houve falta no lance com Diego Ribas antes do Dragão diminuir o placar na derrota por 4 a 1 para o Flamengo.

"Sobre o jogo de ontem, mais uma vez a arbitragem deixou a desejar. É preciso melhorar o nível e investir nisso. Se as imagens do VAR escancaram uma falta no gol, o juiz não pode ignorar. Não é porque ganhamos que vamos aceitar erros crassos. Parabéns ao time pela vitória", disparou Dunshee no domingo (31).

Após a vitória, o Flamengo subiu para a quinta colocação e somou 33 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (2), o Rubro-negro vira a chave para enfrentar o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.