Dorival conquistou a torcidaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/08/2022 15:31

Rio - O Flamengo não deve ter surpresas na escalação para o primeira jogo das quartas de final da Libertadores, nesta terça-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Segundo o site "GE", Dorival Júnior indicou no treino desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, que repetirá a escalação que usou nas vitórias contra o Tolima por 7 a 1 e Atlético-MG por 2 a 0, além do empate em 0 a 0 com o Athletico-PR.

Com a opção de Dorival, Arturo Vidal volta a ficar como opção no banco de reservas. O chileno foi um dos destaques do Rubro-Negro na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, no último sábado, no Maracanã, quando o treinador poupou toda equipe titular.

Com isso, o Flamengo deve ir a campo contra o Corinthians com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.