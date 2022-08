Matheuzinho (E) e Léo Pereira (D) - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/08/2022 16:30 | Atualizado 01/08/2022 16:34

Rio - A contratação do lateral-direito Guilhermo Varela pode abrir espaço para um jogador deixar o Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Rubro-Negro está procurando um clube do exterior para emprestar Matheuzinho, de 21 anos, ainda nesta temporada.

Segundo o portal, o Rubro-Negro estaria preocupado com a "falta de foco" do jovem. Atualmente, Matheuzinho se tornou reserva de Rodinei e deverá perder ainda mais espaço com a chegada de Varela. Com mais de sete jogos na Série A, o jogador não poderia atuar por outra equipe da Primeira Divisão.

De acordo com o site, o negociação envolvendo Gustavo Henrique e o Fenerbahçe seria o modelo para uma transferência de Matheuzinho. O Rubro-Negro receberá um valor pelo empréstimo do clube turco, que também tem a opção de compra ao fim do contrato de um ano.

Matheuzinho, de 21 anos, tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. O jogador foi comprado junto ao Londrina em 2019, mas chegou a atuar pela base rubro-negra. Na atual temporada, ele entrou em campo em 30 partidas, fez um gol e deu três assistências.