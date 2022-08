Bruno Tábata - Divulgação/Sporting

Publicado 01/08/2022 16:22

Rio - O Flamengo segue sendo um dos clubes mais ativos no mercado da bola. Visando reforçar ainda mais o seu elenco, o Rubro-Negro pode acabar garantindo a contratação de mais um jogador europeu. Desta vez, trata-se do meia-atacante Bruno Tábata, do Sporting, de portugal. A informação é do jornal "O Jogo".

Além do Flamengo, outros dois clubes sondaram o jogador. O Botafogo chegou a ter conversas encaminhadas, mas, com o tempo, a negociação esfriou. Já o Palmeiras se mantém firme e busca garantir a contratação do jogador de 25 anos.

No entanto, segundo o jornal português, as conversas do Sporting com o Flamengo tem caminhado melhor, e uma proposta superior à do Palmeiras pode ser oferecida. O valor seria de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16.2 milhões, na cotação atual) fixos, com mais 2 milhões de euros (R$ 10.54 milhões) em variáveis.

Apesar do interesse do Rubro-Negro e do Alviverde, o veículo português destacou que o Sporting gostaria de manter Bruno Tábata. Porém, o clube não irá fazer esforço para segurá-lo, caso queira deixar a equipe e se transferir para obter mais tempo em campo. Atualmente, o brasileiro é a quarta opção na posição, perdendo para Pedro Gonçalves, Trincão e Marcus Edwards.