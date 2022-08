Flamengo

Dirigente do Flamengo critica arbitragem do jogo com Atlético-GO: 'Mais uma vez deixou a desejar'

VP geral e jurídico do Rubro-negro diz que não aceitará 'erros crassos' mesmo com vitória

Publicado 01/08/2022 14:25 | Atualizado há 3 horas