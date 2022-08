Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/08/2022 10:21

Rio - A situação envolvendo Oscar ainda não teve um posicionamento oficial do Flamengo. O vice de futebol, Marcos Braz, confirmou que o apoiador foi liberado pelo Shanghai Port, da China, para ficar os próximos meses no Brasil. No entanto, segundo o dirigente, o ex-jogador do Chelsea ainda não foi autorizado a atuar por uma outra equipe.

"O Oscar foi liberado para passar esses últimos 5 a 6 meses para ficar perto da família e acompanhar uma situação pessoal. Ele não foi liberado para atuar em nenhum clube.‬ Um jogador de 30 anos, de alto rendimento, ficar parado por todo esse tempo todo, não é adequado nem para o clube, nem para o jogador. É nesse sentido que a gente tenta o poder de convencimento, que a gente possa contribuir", afirmou em entrevista ao "SBT".

De acordo com o dirigente, o Flamengo já ofereceu a sua estrutura para o jogador, independente do acerto. No entanto, fez questão de ressaltar que Oscar ainda não está liberado para atuar pelo Flamengo.

"A gente deixa as portas do Flamengo aberta. Se ele quiser treinar, estar perto da gente, será um prazer. Mas ainda não tem nada. Infelizmente, o Oscar ainda não é nosso jogador", disse.