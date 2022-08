Esporte - Partida valida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, entre Flamengo x Atletico MG, no Estadio Mario Filho, Maracana. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/08/2022 12:41

Rio - O Flamengo terá casa cheia para buscar uma vaga nas semifinais da Libertadores. Na manhã desta terça-feira, a torcida rubro-negra esgotou os ingressos para o jogo de volta das quartas de final, contra o Corinthians, na próxima semana, no Maracanã. A expectativa é que o público presente ultrapasse 65 mil pessoas.

Antes do duelo no Maracanã, os primeiros 90 minutos da decisão serão disputados em São Paulo. Nesta terça-feira, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h30. O local deve receber um público de 44 mil torcedores.

Na última segunda-feira, Flamengo e Corinthians fecharam um acordo para aumentarem a carga da torcida visitante. Por isso, a torcida rubro-negra terá direito a 4 mil ingressos nesta terça, enquanto os paulistas desfrutarão do mesmo número no segundo duelo.