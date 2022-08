Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Marcos Braz, VP de futebol do FlamengoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 02/08/2022 12:22

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, explicou o motivo pelo qual não se interessou por Jorge Jesus na época que estava livre no mercado e quando afirmou que gostaria de voltar ao comando da equipe. O dirigente afirmou que o clube segue um planejamento dentro da temporada e que a intenção era manter Paulo Sousa no cargo.

"O Jorge Jesus quando estava nessa situação que você menciona que estava se oferecendo, o Flamengo tinha um treinador, uma comissão técnica e por esse simples fato, a gente entendia que não deveria ter nenhum tipo de mudança naquele momento ", explicou Marcos Braz em entrevista ao "Arena SBT", e completou:

"O Flamengo tem o seu planejamento, tem a sua estrutura e não é porque qualquer profissional que queira chegar aqui e trabalhar a qualquer momento, que vai faze-lo. Não funciona dessa maneira", finalizou.

Jorge Jesus e Flamengo venceram a Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2019, além da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca de 2020. O português rescindiu seu contrato com o Rubro-Negro em julho de 2020 para retornar ao Benfica, de Portugal. Hoje, ele treina o Fenerbahçe, da Turquia.