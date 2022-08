Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 02/08/2022 15:42

Richard Rios Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Rio - O Flamengo acertou a venda de Richard Rios, um dos destaques recentes das categorias de base, ao Guarani. O jogador de 22 anos estava emprestado ao Mazatlán, do México, mas não foi aproveitado porque sofreu lesão e ficou afastado. O colombiano atuou pelo sub-20 rubro-negro e jogou uma vez pelo time principal, diante do Palmeiras em 2020, quando o elenco enfrentou um surto de Covid-19.

Richard chegou ao Flamengo em 2019 após se destacar pela seleção colombiana no futsal. Após passar pela transição entre quadra e campo, o colombiano foi aprovado e assinou o primeiro contrato com o clube carioca. Ele atuou em 32 jogos pelo sub-20 e marcou um gol.

Ao estourar o limite de idade para continuar atuando pelo sub-20, o jogador foi emprestado ao clube mexicano por um ano, mas sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho, que o afastou dos gramados. Por mais que seu contrato com o Flamengo valesse até junho de 2023, o clube carioca optou por efetuar a venda para o Guarani, onde poderá ter oportunidades.