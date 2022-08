Everton Motorzinho quando atuava pelo Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Everton Motorzinho quando atuava pelo FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 02/08/2022 17:22

Rio - Jogador que estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro no Cuiabá, o atacante Everton se tornou o novo reforço da Ponte Preta. O acordo de Everton com a Macaca é de empréstimo, já que seus direitos pertencem a outro clube da Série B e que, recentemente, foi adversário da Ponte, o Grêmio.



Aos 33 anos de idade, Everton tenta recuperar a consistência que teve pela última vez no São Paulo, na temporada de 2018, antes de ser acometido por uma série de lesões que vem atrapalhando com que ele emende maior sequência de partidas.

Apesar dos 27 jogos em 2020, temporada em que chegou ao clube gaúcho, os dois gols e uma assistência fizeram com que a equipe do Rio Grande do Sul já iniciasse a busca por novos ares ao atleta, tendo a cessão por empréstimo ao Cuiabá ocorrido em janeiro deste ano.

No time mato-grossense, entretanto, Everton também não conseguiu se firmar como peça de uso indispensável, acumulando 19 partidas com um gol assinalado e quatro assistências.

A estreia do novo reforço ofensivo da Ponte Preta pode acontecer já na próxima quarta-feira (4), em Alagoas, frente ao CRB, já que o avante teve sua situação regularizada com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.