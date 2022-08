Júlio Cesar Imperador esteve presente no jogo festivo em homenagem aos 30 anos do Pentacampeonato do Flamengo - Divulgação

Júlio Cesar Imperador esteve presente no jogo festivo em homenagem aos 30 anos do Pentacampeonato do FlamengoDivulgação

Publicado 02/08/2022 17:30

Rio - O Flamengo organizou, no último sábado (30), um jogo comemorativo em homenagem aos 30 anos do Pentacampeonato Brasileiro. O evento, que foi realizado em parceria com a "Socios.com", contou com a presença de ex-jogadores que participaram do título de 1992, além de jornalistas e celebridades torcedores do Rubro-Negro.

Entre os jogadores pentacampeões, estiveram presentes no evento: Gottardo, Charles Guerreiro, Marquinhos, Nélio, Júlio Cesar Imperador, Adriano e Fabinho. Eles se juntaram a diversas personalidades, e a torcedores do Flamengo que fizeram o resgate da experiência pela plataforma da Socios.com. O evento foi transmitido nas redes sociais oficiais do Clube da Gávea.

Os participantes se dividiram entre os times "Fla" e "Mengo", e disputaram a partida no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea. O duelo terminou empatado, e foi decidido nos pênaltis, onde a equipe Mengo acabou saindo vitoriosa.

Após o jogo, o ex-atacante Júlio Cesar Imperador, autor do gol do título de 1992, conversou com a reportagem do Jornal O Dia sobre o reencontro com seus ex-companheiros, e a emoção de voltar a jogar no Estádio da Gávea.

"Sensação maravilhosa, emoção muito grande. Recebi muito carinho de torcedores, alguns nem tinham nascido naquela época. Então, um privilégio voltar a vestir esse manto sagrado. Fiz parte da história do Flamengo em 1992, então, sem dúvida, um momento único que estou vivendo", comentou o ex-jogador.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Pedro Logato.