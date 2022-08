Agustín Rossi - Divulgação / Boca Juniors

Agustín RossiDivulgação / Boca Juniors

Publicado 02/08/2022 20:22

Rio - A renovação de contrato do Boca Juniors com Agustín Rossi não deve acontecer. De acordo com o jornal argentino "Olé", as divergências entre ambas as partes na negociação podem afastar o goleiro, de 26 anos, e não ser relacionado para a partida contra o Platense, neste sábado.

Dessa vez, Riquelme e o Conselho do Boca Juniors precisam determinar se a possível saída de Rossi fará bem para o clube argentino. Em outras negociações que foram travadas no time, o jogador sempre conseguiu deixar a equipe. Recentemente, Cristian Pavón não aceitou também a renovação de contrato e, posteriormente, acertou com o Atlético-MG.

O goleiro ainda tem mais um ano de contrato com o Boca. E a decisão sobre a presença de Rossi na próxima partida pode definir esse caso. Vale lembrar que o jogador é capitão do time argentino e, com as negociações sendo frustradas, o elenco pode ser impactado com a movimentação.

Em entrevista ao "Arena SBT", na última segunda-feira, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre a possível contratação de Agustín Rossi. Na ocasião, o dirigente afirmou que os trâmites são considerados complicados. O goleiro recebeu sondagens do Rubro-negro antes do clube carioca contratar Santos.

"Em relação à essa notícia na Argentina, isso aí foi no começo, antes da gente tentar a contratação do Santos, de fato a gente analisou, a gente olhou o Rossi, goleiro do Boca Juniors, mas o Boca não queria vender. Existia também a situação de estar começando a Libertadores da América, o Boca entendia que seria muito ruim para os seus torcedores, seria uma mensagem muito ruim a todos na Argentina a venda desse jogador, e isso não foi para frente", relatou Marcos Braz.



"Mas a gente entende que é um jogador bem acima da média, aqui no continente sul-americano, na sua posição, mas a gente confia nos nossos goleiros", concluiu.