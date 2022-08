Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 05/08/2022 09:00 | Atualizado 05/08/2022 09:15

Rio - Titular de Dorival Júnior e uma das principais promessas da base do Flamengo, o meia João Gomes vem tendo sendo nome ventilado como possível reforço de clubes europeus. No entanto, apesar da necessidade do Rubro-Negro de realizar vendas, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirmou que o jovem não deverá se transferir neste ano.

João Gomes Gilvan de Souza / Flamengo

"O Flamengo tem contrato ainda de três anos com João Gomes. A multa resguarda o Flamengo, podem ficar tranquilos", afirmou o dirigente no "PodFla", do portal "Coluna do Fla".

Na temporada atual, João Gomes entrou em campo em 42 partidas, marcou uma vez e deu duas assistências com a camisa do Flamengo. O jogador, de 21 anos, fez sua estreia profissional em 2020.