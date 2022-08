Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Gabriel Batista em ação pelo Flamengo Pablo Sanhueza / Pool / Afp Rio - Emprestado pelo Flamengo ao Sampaio Corrêa, o goleiro Gabriel Batista pode ir para a Europa em breve. De acordo com o site "Torcedores.com", o jogador de 24 anos está na mira do Estoril Praia-POR para vestir sua camisa 1.

O clube português já iniciou conversas com o estafe de Gabriel Batista e aguarda um retorno sobre os desejos financeiros do atleta. Caso a proposta seja formalizada, o Flamengo não deve dificultar a saída. Apesar de não receber compensação financeira, o Rubro-Negro pretende manter 20% dos direitos econômicos do goleiro.

Revelado pelo Flamengo, Gabriel Batista subiu aos profissionais em 2017, mas jogou pouco, já que ocupou a reserva de Diego Alves enquanto esteve no clube. Foram apenas 27 jogos, mas diversos títulos conquistados: a Recopa Sul-Americana (2020), a Copa Libertadores da América (2019), a Supercopa do Brasil (2021 e 2020), a Série A do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020) e o Campeonato Carioca (2017, 2019, 2020 e 2021).