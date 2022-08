Varela em treino desta quinta-feira (04) - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/08/2022 12:41

Rio - O Flamengo irá regularizar nesta sexta-feira o lateral-direito Guillermo Varela. O clube conseguiu toda a documentação com a federação russa, e o nome do uruguaio vai aparecer nesta sexta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o deixando disponível para o treinador Dorival Júnior. As informações são do portal "globoesporte.com".

Varela só poderá ser inscrito na Libertadores caso o Flamengo avance à semifinal. Para as quartas, o clube fez as três substituições possíveis na lista antes do jogo de ida contra o Corinthians e conta com Everton Cebolinha, Vidal e Pulgar.

Já em relação ao Campeonato Brasileiro, a ideia inicial é que nem Varela nem Pulgar estejam entre os relacionados para a partida deste sábado contra o São Paulo, no Morumbi. A lista final será fechada nesta sexta.

O lateral-direito de 29 anos estava em pré-temporada com o Dínamo de Moscou e acionou o mecanismo da Fifa para suspender por um ano seu contrato em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. Assim, o uruguaio assinou com o Flamengo até maio de 2023. Ao fim deste período, ele ficará livre no mercado e a expectativa do Rubro-Negro é renovar até 2025.