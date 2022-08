Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/08/2022 14:06

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz descartou a contratação do goleiro Agustín Ross, do Boca Juniors, neste momento. Em entrevista ao "Podfla", o dirigente admitiu que houve o interesse no argentino há alguns meses, mas o negócio não avançou.

"Gosto desse goleiro. Tem tempo isso, tem uns dois, três meses que a gente quis mais informações desse jogador. É um jogador que tem mais um ano de contrato com o Boca Juniors. Se não me engano acaba em junho ou julho do ano que vem, mas, no meio disso, a gente contratou o Santos. Enfim…. Foi antes do Santos, mas isso não vazou. Vazou agora", afirmou Braz.

"Não deu certo, não avançou. Mas teve o interesse. Não desistiu, simplesmente a gente contratou outro jogador. Se amanhã precisar de um goleiro, eu vou chegar e vou analisar. Hoje a gente tem o Santos. E tem o Hugo para brigar com o Santos", completou.

Além de Santos, o Flamengo hoje conta com Hugo, Diego Alves e Matheus Cunha para o gol.