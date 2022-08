Gabigol - Gilvan de Souza / Flamengo

GabigolGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/08/2022 14:27

Rio - Após um começo de ano conturbado, o Flamengo voltou a viver uma "lua de mel" com a torcida. Representante máximo da atual geração do Rubro-Negro, o atacante Gabigol afirmou que vê as críticas dos torcedores do clube carioca como exageradas. O artilheiro ressaltou o bom momento que o Flamengo vive desde 2019.

"Há 38 anos não ganhava uma Libertadores, há sei lá quanto tempo não ganhava um Brasileiro… E eles estão tendo a oportunidade de viver esse momento. Daqui a pouco, como eu falei, problema zero. O que vai acontecer? Se um dia eu sair, agora os caras vão aposentar, vão chegar caras novos… Mas o que eles fizeram, é eterno para o clube, não precisa você ir lá para o estádio vaiar o cara. Eu acho que é ingratidão", disse em entrevista ao canal do YouTube "Fui Clear!"

Gabigol, de 25 anos, ainda afirmou que as vaias dos torcedores podem resultar em saída de jogadores importantes do atual elenco do Flamengo.

"Algum dia vai acontecer isso, de um cara se irritar e falar: ‘Valeu, estou indo embora, obrigado pelo carinho, fica com quem vem aí’. É por isso que eu acho que, no Brasil, as pessoas dão valor ou quando para, ou quando vai embora", concluiu.