Everton Ribeiro comemora segundo gol do Flamengo sobre a Universidad Católica pela Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Ribeiro comemora segundo gol do Flamengo sobre a Universidad Católica pela LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/08/2022 18:42

Um dos destaques do Flamengo na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira, Everton Ribeiro foi o convidado da vez no programa "Resenha do Craque", da FlaTV+. O camisa 7 comentou os melhores momentos do jogo de ida das quartas de final da Libertadores e elogiou o trabalho de Dorival Júnior.



"Desde que ele chegou, ele já mostrou a formação e os movimentos que ele queria. E é o que encaixa mais na nossa equipe. Ele colocou cada um onde se sente bem e deu confiança para todos - para os que estão jogando e os que estão revezando. Acho que isso ajuda o individual e comigo não é diferente."

A chegada de Dorival significou, inclusive, uma mudança de função de Everton Ribeiro. No losango de meio-campo montado pelo treinador, o camisa 7 se adaptou como um volante-meia pelo lado direito e se tornou peça fundamental para o equilibro do Flamengo.

"Acho que a equipe está sabendo muito bem o que fazer dentro de campo. Eu estou mais próximo do Arrasca. Eu, um pouco mais na armação, trazendo a bola de trás e levando para o ataque, mas a gente procurando um ao outro. A equipe está conseguindo criar bastante e isso é importante."

Flamengo e São Paulo se enfrentam às 20h30 deste sábado, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileiro. Em campanha de recuperação, o Rubro-Negro ocupa atualmente a quinta colocação, com 33 pontos. Em caso de vitória contra o São Paulo, a equipe pode chegar até ao terceiro lugar na tabela.