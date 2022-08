Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 05/08/2022 21:16 | Atualizado 05/08/2022 21:20

Rio - Em busca de reforços na janela de transferências, o Flamengo acabou recebendo uma proposta de empréstimo pelo goleiro Hugo Souza nesta sexta-feira (5). Revelado pelo Rubro-negro, o jogador, de 23 anos, atraiu o interesse do Estoril, de Portugal, que deseja contar com o atleta por uma temporada e com opção de compra ao fim do vínculo. A informação é do portal "GE".

Hugo Souza recebe proposta de empréstimo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Hugo Souza foi titular sob o comando do ex-treinador do Flamengo, Paulo Sousa, em 26 dos 50 jogos do Rubro-negro nesta temporada. No entanto, após a chegada do técnico Dorival Júnior, o goleiro perdeu espaço.

Com a camisa do Flamengo, Hugo Souza disputou 66 partidas e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa de 2021 e dois estaduais.