Taça da Copa Libertadores da América - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Taça da Copa Libertadores da América Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 05/08/2022 19:26

Rio - A Conmebol anunciou, na tarde desta sexta-feira (05), a lista completa dos árbitros para os confrontos de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. O duelo entre Flamengo e Corinthians, na terça-feira (09), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, será comandado pelo árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai.

Esteban Ostojich, árbitro de Flamengo x Corinthians AFP

Para o duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, na quarta-feira (10), no Allianz Parque, a entidade escalou o colombiano Wilmar Roldan. Já o confronto entre Estudiantes e Athletico-PR, na quinta-feira (11), no Estádio Jorge Luis Hirschi, será apitado por Andrés Matonte, do Uruguai.

Única partida sem a presença de clubes brasileiros, o duelo entre Talleres e Vélez Sarsfield, na quarta-feira (10), no Estádio Mario Alberto Kempes, será comandado pelo experiente Eber Aquino, do Paraguai.

A entidade Sul-Americana não divulgou os nomes dos auxiliares e árbitros responsáveis pelo VAR nas partidas de ida de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América.