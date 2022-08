Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dorival JúniorGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 06/08/2022 19:47 | Atualizado 06/08/2022 19:53

Rio - Com uma equipe alternativa, o Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo, neste sábado (6), às 20h30, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser o time titular, o Rubro-negro contará com Pablo, Arturo Vidal e Everton Cebolinha.

Escalação confirmada do Flamengo: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro.

As baixas do Flamengo são Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Diego Alves. O treinador Dorival Júnior escalou time alternativo visando a decisão contra o Corinthians, na terça-feira, no Maracanã, pela Libertadores.