Zagueiro do Flamengo convoca torcida para partida decisiva na Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/08/2022 16:09

Rio - O zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, destacou em entrevista à "FlaTV" o momento da equipe rubro-negra nesta temporada. De acordo com o jogador, de 26 anos, a crescente do time é fruto do trabalho no dia a dia. Além disso, o atleta convocou a torcida para a partida decisiva contra o Corinthians, na próxima terça-feira (9), no Maracanã, pela Libertadores.

"Isso é reflexo de trabalho, muito trabalho que a gente vem desempenhando no dia a dia. O professor costuma falar que aqui não tem time reserva, todos são titulares. Prova do jogo que fizemos hoje", afirmou Fabrício Bruno à 'FlaTV'.



"Esse grupo merece muito essa crescente que vem tendo no campeonato, mas já passou, porque terça-feira nós temos uma decisão em casa super importante. Aproveito para convocar o torcedor para lotar o Maracanã e que a gente possa ter uma noite feliz", completou.

A partida na Libertadores é válida pelo jogo da volta das quartas de final da competição sul-americana. Em São Paulo, o Flamengo garantiu uma boa vantagem de dois gols para o jogo desta terça, no Maracanã. O Rubro-negro pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal.