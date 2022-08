Dorival Júnior no treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival Júnior no treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/08/2022 10:50

Com a quinta vitória seguida no Brasileirão após o 2 a 0 sobre o São Paulo fora de casa, o Flamengo embalou e confirma o bom momento sob o comando de Dorival Júnior. Mesmo com reservas mais uma vez, o Rubro-Negro voltou a mostrar força com atuação segura, e o treinador comemorou a maturidade e a regularidade de sua equipe.



"O trabalho está dando resultado. Alguns jogadores estão crescendo e buscando o espaço. As duas equipes (titular e reserva) têm uma semelhança grande na forma de jogar, às vezes mais pelo o meio, às vezes mais aberta. Com tudo isso, a equipe vem se ajustando e conseguindo resultados, o que acelera a recuperação", afirmou Dorival.



De volta à briga pelo título do Brasileirão, o Flamengo voltará suas atenções para a partida de volta das quartas de final da Libertadores contra o Corinthians, neste terça-feira, às 21h30 no Maracanã. Após descansarem, os titulares voltam a campo e o treinador rubro-negro pretende seguir com o rodízio de jogadores nas competições, pensando na parte física.



"Acho que o nível de dificuldade será grande em todas as competições. Temos que continuar trabalhando, buscando a melhor equipe possível, que não considero titulares ou reservas. São jogadores do Flamengo e estão dando um ótimo resultado, quer joguem na quarta ou no domingo. Precisamos continuar nessa batida. Nesses dois meses, nenhum jogador teve lesão muscular. É importante. Por isso que perceberam que o descanso tem sido importante, está dando possibilidade de treinamentos", avaliou Dorival.