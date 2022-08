Jorge Bichara, novo consultor técnico do Flamengo - Foto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 08/08/2022 13:06

Rio - Nesta segunda-feira, Jorge Bichara, assumiu o cargo de consultor técnico do Flamengo. O ex-diretor de Esportes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), área que conduziu por 17 anos, foi responsável pelas melhores campanhas do país em Jogos Pan-Americanos, em Lima 2019. Nos Jogos Olímpicos em Tóquio 2021, Bichara acumula função com a de diretor técnico do Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"Vou somar à equipe já existente no Flamengo, focando principalmente no planejamento, no caminho que os atletas olímpicos podem trilhar para obter resultados internacionais expressivos. Os esportes olímpicos do clube são auto sustentáveis e completamente separados do futebol. Fiquei muito bem impressionado com os números de estruturação dos últimos dez anos, hoje o clube tem uma estrutura muito qualificada com profissionais de alto nível", comentou Bichara, em entrevista ao site oficial do clube.

O desafio de Bichara será fazer o Flamengo alcançar níveis mais altos nas Olimpíadas. Nos Jogos de Tóquio, o clube conseguiu medalhas com os atletas Isaquias Queiroz, da canoagem, e Rebeca Andrade, da ginástica artística. O foco agora está em Paris 2024.

"O Flamengo tem um histórico de participações olímpicas e pan-americanas e hoje conta com nomes com potencial de chegar à equipe olímpica e com atletas com capacidade de chegar ao pódio. O resultado em Tóquio já foi muito bom, mas um clube com a grandeza do Flamengo tem potencial para aumentar esse número. Vamos em busca de mais medalhas em Paris. Temos de aproveitar tudo o que o Flamengo proporciona em prol do esporte olímpico", concluiu.

Jorge Bichara tem 53 anos, é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduado em Administração Esportiva pela Fundação Getúlio Vargas.