Auxiliares de Tite acompanharão o duelo entre Flamengo e Corinthians no Maracanã - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/08/2022 19:36

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no começo da noite desta segunda-feira (08), a agenda de observação da comissão técnica da seleção brasileira. Filho de Tite e auxiliar da seleção, Matheus Bachi estará ao lado de Cléber Xavier no Maracanã, para assistir ao duelo entre Flamengo e Corinthians, na terça-feira (09).

Já o treinador da seleção brasileira estará com seu auxiliar, César Sampaio, no Allianz Parque, para acompanhar o confronto entre Palmeiras e Atlético-MG, na quarta-feira (10). Vale lembrar que Tite esteve assistindo ao duelo de ida de Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena.

AGENDA DE OBSERVAÇÃO



Matheus Bachi e Cleber Xavier estarão no Maracanã nesta terça-feira para assistir ao jogo entre Flamengo e Corinthians, pela CONMEBOL Libertadores.



Na quarta-feira, Tite e César Sampaio acompanharão Palmeiras x Atlético-MG, no Allianz Parque. — CBF - Imprensa (@cbf_imprensa) August 8, 2022

Tite e sua comissão também estiveram, recentemente, no Maracanã, para assistir ao confronto entre Flamengo e Athletico-PR, no dia 27 de julho, pela Copa do Brasil.