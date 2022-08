Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 09/08/2022 15:27

Rio - Nesta terça-feira, Flamengo e Corinthians se enfrentam por uma vaga na semifinal da Libertadores. E o apresentador Neto, apesar de pregar confiança no Timão, considera a classificação dos paulistas improvável. Além disso, o ex-jogador deu ultimato à Willian por boa participação e fez declaração inusitada sobre Everton Ribeiro.



Em dia de jogo, Neto estava inspirado no "Os Donos da Bola". Mesmo com a classificação bem encaminhada para o lado rubro-negro, o apresentador mostrou confiança no Timão. No entanto, deixando de lado o torcedor, o ex-atleta vê uma remontada como "quase impossível".



- Todo mundo pensa, todo mundo tem a visão de futebol, mas quando as pessoas desrespeitam muito um clube com a história do Corinthians, cuidado hein… O Flamengo, esse ano, já mostrou muitas dificuldades em relação ao futebol, aos jogadores, a muita coisa. É difícil? É quase impossível, é mais fácil o Flamengo vencer o Corinthians, do que o Corinthians vencer o jogo - disse.



Vale destacar, também, que o apresentador clamou por uma boa partida do Willian. Voltando de lesão, o jogador não vivia a melhor das fases antes da contusão e, para Neto, precisa de uma excelente exibição. Ainda sobre o jogo, o ex-jogador do Corinthians fez pedido inusitado, com relação ao cabelo de Everton Ribeiro, do Flamengo.



- Vocês não podem pensar em não correr, em não dar uma chegada no Gabigol (na regra). Não é possível que o Willian não vai arrebentar no jogo de hoje. Hoje é jogo para você. Por sinal o Flamengo há dois meses atrás a gente não colocava nem no Brasileiro e nem na Libertadores - afirmou, antes de concluir:



- Olha só o Everton Ribeiro está jogando. Por sinal, ele não fez implante igual o Velloso fez, ele já colocou um cabelo igual do Edilson (Capetinha). O Everton Ribeiro, puxa o cabelo dele! Arranca! Quem que vai expulsar - brincou.



Flamengo e Corinthians se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, de olho em uma vaga na semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0, na Neo Química Arena, e tem ampla vantagem no confronto.