Gabigol é peça importante para ajudar o Flamengo a chegar à semifinal da LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/08/2022 09:03

A vantagem do Flamengo é considerável. Afinal, venceu o Corinthians em São Paulo por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença nesta terça-feira (9), às 21h30 no Maracanã, que se classifica para a semifinal da Libertadores. Se não bastasse isso, o excelente retrospecto rubro-negro no Rio contra os corintianos é outro trunfo importante: já são 8 partidas de invencibilidade em casa no confronto.

Desde 2015, quando levou 3 a 0 - justamente o resultado que o eliminaria nesta terça-feira -, o Flamengo não perde para o Corinthians no Rio. São sete jogos no Maracanã e um no Luso-Brasileiro, com seis vitórias e apenas dois empates.



Além da invencibilidade, o Rubro-Negro sofreu poucos gols: quatro, enquanto marcou 14 vezes. Basta repetir esse desempenho dos últimos sete anos contra os paulistas que a classificação para mais uma semifinal de Libertadores estará garantida.



Apesar da vantagem e do retrospecto a favor, o técnico Dorival Júnior adota cautela e avisou que o Flamengo não jogará no Maracanã em função dos 2 a 0 na ida. "Uma vantagem que pode ser importante nos últimos cinco minutos da partida. Mas temos obrigação de fazer um jogo claro e determinado. Fizemos, sim, um resultado importante, mas o futebol prega muitas peças e não podemos vacilar", disse o treinador no sábado, após a vitória dos reservas sobre o São Paulo, fora de casa.



Veja os últimos confrontos entre Flamengo e Corinthians no Rio:

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2021

Flamengo 2 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2020

Flamengo 4 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2019

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2019

Flamengo 0 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2018

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2018

Flamengo 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 2 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 0 x 3 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2015