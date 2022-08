Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/08/2022 14:41

Rio - O Flamengo iniciou, nesta terça-feira (09), a venda de ingressos para o confronto com o Athletico-PR, no próximo domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, muitos torcedores se surpreenderam com os valores das entradas para a partida, e reclamaram nas redes sociais.

Diferentemente dos demais jogos do Campeonato Brasileiro, os bilhetes para os não-sócios estarão custando entre R$ 50 (meia-entrada para os setores Norte, Sul e Leste Superior) e R$ 600 (inteira do setor Maracanã Mais). Já os socios-torcedores poderão adquirir seu ingresso por valores a partir de R$ 25 (meia-entrada dos setores Norte, Sul e Leste Superior para assinantes do plano Diamante).

No entanto, o Flamengo divulgou que as vendas dos bilhetes para o duelo com a equipe paranaense, terão uma grande novidade. Este será o primeiro jogo onde será possível adquirir ingressos, nos pontos de vendas físicos, utilizando cartões de crédito ou de débito.

Os bilhetes já estão a venda para todas as categorias de planos de sócios-torcedores. Para o público geral, e para os visitantes, a abertura será feita nesta quarta-feira (10), às 17h, apenas de forma online. As vendas presenciais iniciam na sexta-feira (12), às 10h.

Veja mais informações sobre a venda de ingressos para Flamengo x Athletico-PR:

Valores:

Norte (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Sul (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

- Bronze e planos antigos: R$60,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)



Oeste inferior (Flamengo)

- Diamante: R$35,00

- Platina: R$49,00

- Ouro: R$49,00

- Prata: R$56,00

- Bronze e planos antigos: R$70,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)



Maracanã Mais (Flamengo) - Setor com serviço de buffet de comidas e bebidas não alcoólicas inclusas.

- Diamante: R$206,25

- Platina: R$258,75

- Ouro: R$258,75

- Prata: R$285,00

- Bronze e planos antigos: R$337,50

- Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50)



Sul B (Visitante)

- Visitante: R$100,00 (meia R$50,00)

Para mais informações sobre a venda para a torcida visitante, clique aqui.



Horário de abertura para Público geral e encerramento das vendas online:

10/07, (17h) - Nação Jr. / Público geral on-line

12/08, (10h) - Ponto de venda físicos e gratuidades

14/08, (15h) - Encerramento das vendas on-line