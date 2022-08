Pablo destaca união do elenco do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/08/2022 15:54

Rio - O zagueiro do Flamengo, Pablo, de 31 anos, rasgou elogios ao bom momento do Rubro-negro na temporada. Em entrevista à "FlaTV", na noite da última segunda-feira, o jogador destacou a confiança e união da equipe carioca. Um dos destaques do time na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, o atleta reviu os melhores momentos da partida.

"São duas coisas super importantes para a gente hoje: a nossa confiança e a nossa união. Quando a gente tem muitos jogadores de qualidade, normalmente alguns não jogam muito. Mas a forma do Dorival tem dado essa confiança de todo mundo estar empenhado para fazer o melhor. Dessa forma como está se encaixando tudo, está praticamente perfeito", disse Pablo na 'FlaTV'.

"Todo mundo está motivado e empenhado para fazer o seu melhor. (O rodízio) nos ajuda em diversos fatores: na parte de (prevenir) lesão e sempre estar inteiro para os jogos. São fatores que nos dão confiança em todos os aspectos", completou.

Nesta terça-feira (9), o Flamengo enfrenta o Corinthians, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-negro abriu boa vantagem de dois gols e pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal da competição sul-americana.