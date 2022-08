Marcos Braz - Gilvan de Souza/C,R, Flamengo

Marcos BrazGilvan de Souza/C,R, Flamengo

Publicado 10/08/2022 14:35

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou, na última terça-feira (09), o pedido do Athletico-PR, e irá julgar Gabigol e Arrascaeta, do Flamengo, por conta dos lances polêmicos no duelo entre as duas equipes. Com isto, os jogadores podem pegar até 12 jogos de suspensão.

Na zona mista, após o confronto do Rubro-Negro com o Corinthians, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, comentou sobre o assunto, e disse que a decisão do STJD é "muito perigosa".

VP de futebol do #Flamengo, Marcos Braz comenta sobre a decisão do STJD de julgar Gabigol e De Arrascaeta por conta dos lances polêmicos no duelo com o Athletico-PR.

Camisa 9 pode desfalcar o clube por 12 jogos, e o uruguaio pode ficar de fora de seis partidas. pic.twitter.com/CMKIvjAbmG — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) August 10, 2022

"Eu não vou falar de palanque e nem usar a palavra "piada", em respeito à procuradoria e as pessoas envolvidas. Mas, a partir do momento em que tem um lance, que o juiz revisa no VAR, e tem a certeza do que acontece, dá uma penalidade, e, após o jogo, querer interferir, ou sugerir alguma punição que não seja a do juiz, acho muito perigoso. Acho que isso aí é muito sensivel, muito perigoso", disse o VP de futebol, antes de completar:

"Respeito a posição de quem denunciou, mas, eu, como vice-presidente de futebol, não posso não emitir minha opinião. É muito perigoso depois de um juiz analisar, ver, dar uma punição, chegar e ter uma situação dessas. enfim, são os novos tempos", finalizou Marcos Braz.

O STJD determinou que o julgamento dos jogadores do Flamengo será na terça-feira (16), na segunda Comissão Disciplinar. A sessão acontecerá na véspera do confronto de volta entre as equipes, na Arena da Baixada. Ou seja, caso sejam punidos, Gabigol e Arrascaeta não estarão em campo na partida contra o próprio Furacão.